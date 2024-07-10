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娛樂 電視

薔薔遭前員工爆「抄襲、薪水少」！親上火線掀證據打臉

薔薔開直播回應前員工指控。（翻攝自臉書 ）

林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星「薔薔」林嘉凌性格直率深受觀眾喜愛，在YouTube頻道擁有70萬訂閱，近日發布徵才文徵剪輯師，沒想到卻遭一名自稱曾幫薔薔剪過影片的網友爆料，薔薔的工作團隊難相處、薪水給太少還抄襲，對此，薔薔今（10）開直播回應。

薔薔透露，這位前員工是外包剪輯師Danny，原是自己的服裝師，得知她成立公司後主動請求幫忙剪輯，她也義氣相挺的一口答應，然而Danny的剪輯風格是屬於時尚大片型，和薔薔生活風格的影片有很大差異，因此經常需要修改，薔薔團隊也多次協助Danny，「我們的人下去改非常非常多，但是我還是不斷的給他機會。」

至於對方指控24小時被薔薔團隊追殺工作進度，薔薔表示只有在快開天窗之際才會盯，並提到過去對方曾丟包工作，讓薔薔面臨危機，透露當時Danny在影片發布前夕，才突然告知有接別的工作所以無法完成，讓薔薔團隊不得不跳下來幫忙收拾善後，再加上雙方使用的製片系統不同，即使熬夜趕工最後仍被廠商罰錢，讓薔薔徹底心死，Danny也表示自己不適任這份工作，才決定結束彼此的合作關係。

對於抄襲的說法，薔薔表示無法認同「我們所有人基本上幫他改了60%以上，才是你們今天看到的，但是他的那些大片的元素都還留著，那個是我們不動的，被說抄襲，可是我們不可能剪掉你的東西全部重做啊，我們的薪水每一次都有給你啊，都沒有跟你含扣啦。」被指控錢給太少，薔薔也指出薪水是雙方溝通過同意的，而且對方是外包不屬於正職，薪水當然不會到正職這麼多。

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