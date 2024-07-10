周星馳愛將黃一山 華麗轉身變修腳大亨

黃一山（左）90年代在電影《逃學威龍》飾演「細龜」一角令人印象深刻，右為周星馳。 （香港星島日報）

〔記者林南谷／綜合報導〕90年代在經典電影《逃學威龍》系列飾演「星爺」周星馳跟班、現年59歲「細龜」港星黃一山，2003年舉家移居中國發展，近年常在社交平台拍片介紹近況，最近更晉升老闆，在廣東深圳開了一間修腳店。

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港媒報導，黃一山日前剛當老闆不久，隨即又宣布第二間分店即將開張，他打趣問老婆有什麼目標？太座竟發下豪語：「一年要開100間！」

黃一山當老闆在中國廣東連開2家修腳店。（香港星島日報）

記得星爺當年在電影《食神》經典對白：「一間變兩間，兩間變四間，四間變八間，八間之後上市，上咗市再集資，跟住炒股票，搞埋地產呀笨！跟住再分拆上市…..」這句話或許可以套用在黃一山身上，日前他才在小紅書以「我開了一家修腳店」為題發文，寫下：「驚不驚喜？意不意外？」

想不到事隔2星期，黃一山9日又在抖音分享第二間分店開業影片，經營副業有聲有色，在香港娛樂圈傳為佳話。

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