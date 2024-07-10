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周杰倫大巨蛋開唱有望？消防驗證最快下月出爐

先前天王周杰倫曾喊話8月檔期空出來，就等大巨蛋的回覆，外界也格外關注是否成真。（資料照）

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北大巨蛋能否舉辦演唱會持續受關注，遠雄6月底將相關逃生避難資料送財團法人消防安全中心基金會，審查委員日前已與遠雄開會並要求補充資料，預計7月底前將至球場實際演練逃生避難流程，報告最快8月出爐，屆時大巨蛋如要申辦演唱會，遠雄須將這份資料一併送給市府核定是否舉辦。

消安基金會理事長陳文龍表示，此次開會主要針對遠雄6月底提出的書面資料做意見交換與修改內容，之後也將根據修正過後的計畫，做自衛消防編組實際演練，再由消安基金會來驗證。

他舉例，假設大巨蛋舉辦演唱會時發生火警，自衛消防編組的人力安排、分工，事故發生時人員應配置在哪個位置、如何來安撫與引導觀眾、滅火與逃生動線是否錯開等，都是將來實際演練時要驗證的部分。

他也提到，不同的活動會有不同情況，必須盡力設想到方方面面都完善，遠雄內部自己也會預演，預計準備至7月底才會正式演練，由消安基金會驗證，順利的話8月初就能做出查核報告。

先前天王周杰倫曾喊話8月檔期空出來，就等大巨蛋的回覆，外界也格外關注是否成真。針對審查進度，遠雄副總經理楊舜欽強調「一切尊重權責機關」，目前尚不確定審查完畢時程，待結果出爐才會有後續動作。

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