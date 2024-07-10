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網美開野馬「領跑救護車」被譙爆！喊冤：我是好心去幫忙

一名網美開著野馬在國道內線領跑救護車，引撻伐。（翻攝自IG）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕一名在IG上2萬粉絲追蹤的女網紅，日前開車行駛國道從彰化往嘉義時，發現後方有一輛救護車，隨即按喇叭要前方車輛讓路，並加速一路狂飆在救護車前方稱「在領跑」，同時將此片段錄下上傳網路，沒想到引起網友撻伐，對此，該網美也現身喊冤。

從影片中可見，該女網美開著「野馬」載友人行駛國道，朋友突然間問她「你在幹嘛？」她邊開車邊狂按喇叭說，「我後面有救護車，我現在在帶領救護車，我開的比救護車還快！你看一下啦！」朋友隨即將鏡頭轉向後照鏡，可見救護車的確在後方，朋友還形容網美是「日行一善」。

過程中網美不斷飆罵髒話、按喇叭，怒罵擋在她車前的車子，「洗勒X小啦？沒看到有救護車是不是？駕照是用雞腿換來的，還活在自己的世界裡。」最後救護車閃燈自行切到外車道，直接快速開離。影片曝光後，立即引起網友砲轟，「跑在前面也是會被罰的」、「是妳擋救護車吧？」、「無知當有趣，蠻可憐的」、「其實妳直接讓救護車過就可以了」。

事後，該網美發文喊冤，表示當下看到救護車就馬上禮讓到旁邊，但救護車鳴笛超過2分鐘都沒有人讓，「想起以前在鬼門關前走一回時，很多車不禮讓，差點讓我耽誤就醫時間」，於是決定開到內線按喇叭提醒大家，該網美也坦言自己是以「好心的心態去幫忙」，並表示會做這個行為絕對是有經過大腦，「如果解釋過後還是有人覺得是我本人的問題，那我一定誠心誠意致歉，也不會在做這種行為，以後看到救護車被擋，我也不會用自己的車去以身試法。」

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