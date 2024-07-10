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娛樂 最新消息

王子才撇穩交席惟倫！舊愛鄧麗欣搶先認愛「新歡激似韓星Rain」

感情空窗3年的鄧麗欣，大方認愛高帥男友。（翻攝自IG）

〔記者傅茗渝／台北報導〕「王子」邱勝翊今（10）爆與席惟倫親密互動，緋聞傳1年疑熱戀ing，對此雙方僅認朋友關係；巧的是同一時間，王子舊愛鄧麗欣搶先戀情開花，據港媒直擊男友外型激似韓星Rain。

王子戀情方面低調，2018年罕見認愛香港女星鄧麗欣，可惜兩人戀情僅走了3年，最後因遠距離無疾而終。當時有傳王子劈腿花心，鄧麗欣還出面澄清，表示王子「是一個非常好非常善良的傳統男生。」足見兩人分手後並無交惡。

感情空窗3年的鄧麗欣，近日被目擊與高帥男現身商場，親密互動頻頻，她索性大方認愛，昨（9）深夜在社群曬出雙方影子緊靠的合照，寫下：「感謝大家的祝福」還不忘加上愛心符號，態度相當大方；而王子、鄧麗欣戀情曝光巧妙相撞，不免令人稱奇。

王子（左）才傳戀情，舊愛鄧麗欣搶先認愛新歡。（翻攝自臉書）

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