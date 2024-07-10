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娛樂 最新消息

寶弟違停路邊被抓酒駕 緩起訴繳公庫8萬

寶弟8日被警方攔查，酒測值達0.61mg／L（翻攝畫面）

〔記者陳彩玲／台北報導〕已故藝人高凌風的兒子「寶弟」葛兆恩，8日清晨飲酒後找代駕，自行把車從地下停車場開到路邊違停，被巡邏員警攔查，發現寶弟酒測值達0.61mg／L，將他依法送辦，台北地檢署檢今依公共危險罪予以緩起訴，處分期間1年，須繳交8萬元至公庫。

據了解，事發時寶弟向警方供稱，他有叫代駕，只是代駕叫找不到停車場，所以他把車子開到路邊，寶弟則堅稱是代駕真的找不到停車場，他才出此下策。

「寶弟」葛兆恩。（記者陳逸寬攝）

後來，寶弟也在社群發文還原事發經過，他說當天聚會約凌晨四點多結束，他和代駕聯繫後下停車場，在車上等待吹冷氣，但代駕一直說找不到他，才會開到平面等待，當時看到代駕從對面走來，警察則先行到來要求酒測，後來被帶到地檢署偵辦。

寶弟也致歉表示，他身為公眾人物，有義務把自身做得好和不好的事都公諸於眾，希望用這次行為呼籲各位，有喝酒就不要碰車子，哪怕上車也不要，乖乖等代駕來再上車，一時粗心實在對不起。

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