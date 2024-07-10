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娛樂 最新消息

王子爆穩交席惟倫！大雨丟包女友被虧「霸總」隔1年貼心升級

王子（圖）與席惟倫緋聞傳一年，再傳親密互動。（資料照；記者王文麟攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕「王子」邱勝翊與女星席惟倫被傳地下情一年，始終對外否認。近日王子遭直擊溫馨接送，這回不僅沒丟包席惟倫，更展現貼心舉動，一甩去年爆出緋聞時的霸總形象。

王子與席惟倫過去《全明星運動會》雖然不同梯，但大夥私交都不錯。兩人去年４月爆出相約打高爾夫，互動熱烈宛如情侶，王子當時因放席惟倫在捷運站下車，風雨中惹得女方一身狼狽，「丟包」行為被虧是霸道總裁。他趕緊在社群標記女方澄清：「好心載妳被說丟包，妳倒是好好說說。」席惟倫也附和「哈哈這影片好好笑，就是順路載去捷運站啊。」

王子與席惟倫（圖）去年被爆緋聞，始終對外否認，稱僅是朋友。（資料照；記者胡舜翔攝）

而席惟倫近來為了《我想和你在一起》接受媒體訪問時，再提雙方僅是「朋友」，豈料日前她結束電影首映活動，前往好友粿粿家共度夜宵，下樓時卻被直擊身旁多個男伴，正巧就是緋聞傳了多時的王子，王子主動幫揹包外，還駕車送席惟倫回家。對此，兩人口徑一致，表示一群朋友到粿粿家聚會，僅認朋友關係。

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