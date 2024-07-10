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娛樂 最新消息

61歲港星錢小豪傳惡疾纏身 暴瘦20公斤面容曝光

去年11月曾來台灣出席活動的港星錢小豪，驚傳爆瘦20公斤，最新樣貌曝光。（資料照、記者陳逸寬攝）

〔記者林南谷／綜合報導〕61歲香港武打明星錢小豪去年11月曾來台出席公益活動，當時身形微瘦的他透露健康亮紅燈，因患有高血壓、高膽固醇需吃藥控制，沒想到短短8個月驚傳爆瘦20公斤。

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錢小豪昨接受《頭條日報》專訪，整個人瘦了一大圈。（香港頭條日報）

錢小豪昨接受香港《頭條日報》專訪，從港媒曝光專訪照片，確實整個人暴瘦到雙頰凹陷，甚至頸筋暴現，坦言被外界影射惡疾纏身，對此，錢小豪略顯無奈說：「我把它當成粉絲刷存在感亂說，現在的我更有型，只是有些許的皺紋而已。」

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錢小豪（右）在1985年與已故林正英合拍電影《殭屍先生》爆紅。（香港星島日報）

至於為何暴瘦20公斤？錢小豪透露疫情爆發至今2度染疫，到中國上海拍戲被迫入住隔離酒店，一度與世隔絕沒東西可吃，「回到香港後胃口一直不好，才越來越瘦」，但他澄清目前健康情況良好，慢性病藥也持續服用，並無大礙。

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他1993年和鄭秀文合作《大頭綠衣鬥殭屍》受好評。（香港星島日報）

錢小豪最讓台灣觀眾印象深刻除了與已故林正英合拍《殭屍先生》走紅外，之後陸續接拍《一眉道人》、《靈幻至尊》《驅魔道長》等靈異片，老一輩觀眾對他並不陌生。

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