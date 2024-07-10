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美國正妹愛台灣 媽媽探親逛廟竟遇和尚性騷討口交

美國人韓茜稱，早先她母親來台探望她時，竟在花蓮遭遇食物中毒，之後還在當地遇到一名和尚，對方甚至指了自己下體暗示她母親進行口交，讓她母親被嚇到。（圖擷自YouTube《不要鬧工作室》）

〔即時新聞／綜合報導〕YouTube《不要鬧工作室》時常分享外籍朋友來台的經歷見聞，昨日該頻道發布新片，在台灣生活6年的美國女子韓茜（Cati）稱，早先她母親來台探望她時，竟在花蓮遭遇食物中毒，之後還在當地遇到一名和尚，對方甚至指了自己下體暗示她母親進行口交，讓她母親被嚇到。該片發布後引發網友熱議，不少網友揚言要肉搜，並嗆「這種噁心的和尚應該公布出來」、「一定要將這些敗類找出來！」。

美國女子韓茜稱，早先她母親來台探望她時，竟在花蓮遭遇食物中毒，之後還在當地遇到一名和尚，對方甚至指了自己下體暗示她母親進行口交，讓她母親被嚇到。（圖擷自YouTube《不要鬧工作室》）

韓茜受訪時說，她過去在美國學中文和新聞，2018年搬來台灣，覺得在台灣生活「真的不錯」，到現在已6年。

韓茜指出，2018年母親也曾來台探望她，兩人還一起到花蓮旅遊，不料在當地先是遭遇食物中毒，後續她母親在參觀一間寺廟時，遇到一名和尚攀談，不料對方講到後面，竟伸手指了自己下體，並對她母親說「You kiss me here!」（妳親我這裡！）。

韓茜表示，當時母親被對方嚇到，強顏歡笑地拒絕說這樣不恰當。韓茜也說，這的確是一個運氣不太好的經驗，不過她母親依然很喜歡來台灣玩。

在該片發布後，不少網友紛紛在留言處揚言要肉搜該名和尚，並留言嗆「應該把那位和尚拍照一下讓我們見識他的尊容」、「肉搜啦！讓他連和尚都沒得做」、「拜託，請給我那一家寺廟的地址！」、「這種和尚破壞佛法要公諸於世」，也有一些網友表示「很抱歉，媽媽遇到這樣的人，希望下次再來會有好的體驗」、「也有很多假和尚，隨便要錢，不要隨意和陌生人搭訕聊天，要注意自己的安全」。

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