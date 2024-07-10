巴黎奧運倒數！王齊麟賽前「高調放閃」 緊牽十元全被拍

王齊麟4月認愛「十元」陳詩媛，情侶倆近日相繼曬出放閃影片。（翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕奧運金牌羽球國手王齊麟，4月時大方認愛樂天啦啦隊女孩「十元」陳詩媛，兩人愛的火熱卻都相當低調，鮮少公開放閃。繼上禮拜陳詩媛釋出男友裸上身的影片曬恩愛後，沒想到王齊麟近日也分享與女友互動的甜蜜影片，讓許多粉絲都直呼：「快被閃瞎了！」

巴黎奧運倒數17天，王齊麟昨（9日）在IG分享最新影片，畫面中的他甜蜜牽著陳詩媛的手，而身高152公分陳詩媛則抬頭望向身高188公分的王齊麟，小倆口意外顯現出「最萌身高差」，讓粉絲們看完都被閃瞎了眼，紛紛笑虧：「我明明在室內，怎麼還會有被閃瞎的問題」、「久違的高調讓我的眼睛深感不適」、「假借業配之名行放閃之時啦！」

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其實，陳詩媛3日才在IG限動開放粉絲提問，有粉絲提出想看她和王齊麟放閃的要求，她也大方在IG曬出男友沒穿衣服的「上空影片」，畫面中的王齊麟在房間內裸著上身，一邊整理行李一邊扭動屁股，最後還拿出女友十元的應援毛巾，畫面閃爆所有人。

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