晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

巴黎奧運倒數！王齊麟賽前「高調放閃」 緊牽十元全被拍

王齊麟4月認愛「十元」陳詩媛，情侶倆近日相繼曬出放閃影片。（翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕奧運金牌羽球國手王齊麟，4月時大方認愛樂天啦啦隊女孩「十元」陳詩媛，兩人愛的火熱卻都相當低調，鮮少公開放閃。繼上禮拜陳詩媛釋出男友裸上身的影片曬恩愛後，沒想到王齊麟近日也分享與女友互動的甜蜜影片，讓許多粉絲都直呼：「快被閃瞎了！」

巴黎奧運倒數17天，王齊麟昨（9日）在IG分享最新影片，畫面中的他甜蜜牽著陳詩媛的手，而身高152公分陳詩媛則抬頭望向身高188公分的王齊麟，小倆口意外顯現出「最萌身高差」，讓粉絲們看完都被閃瞎了眼，紛紛笑虧：「我明明在室內，怎麼還會有被閃瞎的問題」、「久違的高調讓我的眼睛深感不適」、「假借業配之名行放閃之時啦！」

其實，陳詩媛3日才在IG限動開放粉絲提問，有粉絲提出想看她和王齊麟放閃的要求，她也大方在IG曬出男友沒穿衣服的「上空影片」，畫面中的王齊麟在房間內裸著上身，一邊整理行李一邊扭動屁股，最後還拿出女友十元的應援毛巾，畫面閃爆所有人。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入脆脆小圈圈

來嘛來嘛，一起來廢話聊天或開壇問事吧

娛樂頻道臉書粉絲團:點這裡

娛樂頻道有IG囉:點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中