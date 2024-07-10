慘遭死亡威脅「輪姦林良歡」 豪記小甜甜不忍全說了

林良歡慘遭變態粉絲騷擾。（豪記唱片提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕台語歌手林良歡擁有甜美笑容，有「豪記小甜甜」的封號，她近來遭變態網友私訊騷擾，內容包括「輪姦林良歡」等不堪入目的死亡威脅，逼得唱片公司考慮報警處理。

對此，林良歡昨天受訪回應，第一時間發現私訊後，就封鎖了對方，沒想到都封鎖了，對方竟然還可以打社群電話給她，讓她當場傻眼。

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林良歡推出了新專輯《天地之間》。（豪記唱片提供）

林良歡坦言，起初沒有太在意，「畢竟我在歌壇那麼多年了，碰過很多『另類』的粉絲，包括還有人會傳露點的裸照給我。」認為碰到這樣的騷擾，最好的方法就是不要多回應，「冷處理就是最好的方法，不要隨之起舞。」

只不過，對於網友嗆聲「輪姦林良歡」，唱片公司仍是提醒她，近來出入要多注意安全，也會留意該名網友後續是否還有騷擾的舉動。

林良歡今年推出了新專輯《天地之間》，這陣子忙著跑通告、錄影以及商演，下月會陪孩子放暑假，計畫與老公帶著一雙兒女開車到台東出遊，想要體驗熱氣球。

林良歡無奈訴說心聲。（豪記唱片提供）

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