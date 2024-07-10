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娛樂 最新消息

超甜蜜！《顏心記》羅雲熙宋軼「結婚3次都同一人」 1意外成真正「結髮夫妻」

羅雲熙（右）、宋軼喜迎三次大婚，頭髮卡在新娘頭飾成真「結髮夫妻」。（iQIYI國際站提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕羅雲熙、宋軼主演的古裝愛情輕喜劇《顏心記》，日前播出大結局，男女主角竟然完成第三次大婚，備受喜愛的男女配角也一起完成三對新人的婚禮，完美的喜劇結局讓觀眾相當滿意「又把人看得心軟軟的」、「能不能就這樣婚後日常給我拍一萬集」、「每個細節都戳中我的浪漫細胞」。

在《顏心記》中由宋軼飾演的女主角顏南星因中毒，每逢滿月會變身，但每次變身的時間越來越不固定，甚至到最後變身成一個老奶奶，還始終無法變回原樣。

而臉盲症的江心白（羅雲熙 飾）終於痊癒，但顏南星不忍心讓心愛的江心白與一個老奶奶終身在一起，因此跑到老家躲起來，但從來只認心不認臉的江心白最後還是找到了顏南星，並對她深情告白「我只想告訴你，不管你變成什麼樣子，我都會陪在你身邊，別再走了。」令人動容的一番話讓網友都哭成淚海，江心白終於能看清顏南星的臉，顏南星感動淚喊：「我們算是初次相識嗎？」

羅雲熙（左）戲裡臉盲痊癒，找回宋軼，初見真顏狂放閃。（iQIYI國際站）

羅雲熙也在社群感性寫下自己與角色江心白的心裡話，表示：「江心白要跟大家說再見了，謝謝大家一直以來對《顏心記》和江心白的喜愛。依然清晰地記得我與江心白的初見。無論是他刻在骨子裡的堅韌，或是他總是推己及人的同理心，亦或是他從不怨天尤人等等，他的種種閃光點都在吸引著我。」

劇中三對CP也在最後結尾時迎來大婚名場面，官方更曝光拍攝婚禮現場的幕後花絮，羅雲熙和宋軼正在撒糖貼近臉時，突然羅雲熙的頭髮就跟宋軼的新娘髮飾卡在一起，成為真正的「結髮夫妻」，引現場笑翻。

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