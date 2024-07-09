憤怒是天賦！《神鬼戰士II》暌違24年磅礡登場首曝史詩預告

保羅麥斯卡（左）和佩德羅帕斯卡在《神鬼戰士II》展開史詩般的戰鬥。（UIP提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕萬眾矚目、暌違24年再度由導演雷利史考特回歸執導的史詩續作《神鬼戰士II》，今（9）日曝光首支預告，長達3分鐘的預告充滿精彩的戰鬥場面，並集合影帝丹佐華盛頓、《日麗》保羅麥斯卡、《最後生還者》佩德羅帕斯卡，以及首集飾演羅馬公主、皇帝親姊「露西拉」的康妮妮爾森一同演出，開啟史詩般的下一篇章。

導演雷利史考特（左）回歸執導《神鬼戰士II》對保羅麥斯卡讚譽有加。（UIP提供）

保羅在片中飾演長大後露西拉之子的盧賽斯，在第一部事件發生後，他被母親送往非洲北部海岸生活，以避開羅馬的腐敗和暴力。他在那裡長大過著平靜的生活，但成年後，當佩德羅帕斯卡飾演的馬庫將軍率領的勢力入侵他在努米底亞的家鄉，並最終將他俘虜時，他發現自己又被推回羅馬的生活以及充滿殺戮的競技場之中。

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康妮妮爾森回歸《神鬼戰士II》飾演「露西拉」。（UIP提供）

保羅麥斯卡為《神鬼戰士II》練出精壯肌肉。（UIP提供）

影帝丹佐在片中飾演的馬克里努斯，是一個非常富有的軍火商，曾是奴隸的他對皇帝懷恨在心，更利用這些奴隸變成的「角鬥士」來進行娛樂，背後似乎隱藏著其他動機；片中兩個主要反派、自大狂妄的雙胞胎皇帝卡拉卡拉和蓋塔，則分別由佛列德海辛爾和喬瑟夫昆恩飾演。

丹佐華盛頓在《神鬼戰士II》飾演神秘的軍火商。（UIP提供）

《神鬼戰士II》首張海報。（UIP提供）

導演雷利史考特先前受訪時表示，續集將會探索一個當今世界可以感同身受的政治氛圍，更說非常珍惜執導這部續集的機會，因為早年執導包括《異形》或是《銀翼殺手》等經典作品，續集都交給其他導演（雖然他也有執導《異形》後續幾部續作，但《異形2》不是他親自執導），希望能將拍攝《神鬼戰士》續集的機會留給自己。《神鬼戰士II》將於11月15日搶先全美在台上映。

《神鬼戰士II》預告：

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