杉野遙亮花5小時挑戰「唐松岳山」 下山獲工作人員歡呼

杉野遙亮主演日劇《山岳醫生》。（KKTV提供）

〔記者鍾志均／綜合報導〕日本全新原創醫療劇《山岳醫生》以山岳醫療為主題，找來杉野遙亮搭檔大森南朋，在醫療資源缺乏的高山上拯救生命。

杉野遙亮和前輩大森南朋繼大河劇《怎麼辦家康》後再度共演，杉野遙亮直呼有大森南朋在場，讓他可以很安心做自己，大森南朋則讚杉野遙亮演技突出，就連休息時走來走去的樣子都很可愛。

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《山岳醫生》杉野遙亮（右）被大森南朋稱讚好可愛。（KKTV提供）

為真實呈現高山的救援場面，遠赴長野縣的北阿爾卑斯山取景，壯麗景色是一大看點。

由於高山拍攝難度高，演員無不做足準備，杉野遙亮為此添購登山裝備，也練習攀岩，甚至在拍攝之餘，花了5小時挑戰攀登當地知名的高山唐松岳，成功下山時，獲得工作人員的歡呼與掌聲。

此外，該劇日前舉行製作發布會，被問及有哪些無法妥協的堅持或講究時，劇中是青梅竹馬的岡崎紗繪、向井康二與杉野遙亮都回答燒肉的吃法非常堅持。

岡崎斬釘截鐵說：「白飯就是白飯，燒肉不能沾飯吃。」向井則說「燒肉要沾鹽吃。」杉野附和：「燒肉要沾醬吃再配飯。」三人吃貨般的回應讓現場笑翻。《山岳醫生》在KKTV上架，每週二更新。

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