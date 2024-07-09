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娛樂 最新消息

安宰賢離婚後「陷入男男戀」！韓星接連「性向轉變」狂圈粉

安宰賢（左）在《沒有適合我的離別歌曲》MV曖昧徐仁國。（翻攝自YouTube）

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓星徐仁國和安宰賢上月在K.Will新曲《沒有適合我的離別歌曲》MV共譜曖昧男男戀，以「World gay」姿態閃亮登場；除兩大韓星外，近來包括玉澤演、具教煥等知名韓星，都在新作紛紛「轉變性向」，令廣大粉絲感到好奇。

安宰賢自從和具惠善離婚後，演藝事業看似不見起色，不過他時隔12年，在新曲延續和徐仁國的「男男戀」，引爆海外粉絲熱議，人氣谷底回升；韓媒報導，韓網至少有3萬多個留言，希望將他們的「男男」故事拍成電影。

玉澤演（左）和磯村勇斗在新劇《靈魂伴侶》上演Bromance。（翻攝自X）

另外，玉澤演近日傳出和日本演員磯村勇斗合作Netflix新劇《靈魂伴侶》，兩人預計上演「跨國Bromance」，基情四射；《靈》劇講述玉澤演飾演的拳擊選手和磯村勇斗偶然相遇，逐漸展開親近、互相治癒的故事。

無獨有偶，具教煥在新片《絕地逃生》和客串的宋江，展開微妙的男男感情線，被業界視為催生票房的原動力；影迷對於具教煥和宋江過去的故事充滿好奇心，該片在南韓上映5天，吸引73萬名觀眾到場支持。

韓媒分析，雖然市面上對同志（性少數者）為題材的作品眾多，電視、電影皆不斷出現類似元素，不過正是由知名度高的明星詮釋，觀眾的好奇心也更加強烈。

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