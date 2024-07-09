五月天阿信遭爆「Threads封鎖網友」！ 網怒噴：針對台灣人？

天團五月天傳出不少爭議，近日更傳出主唱阿信在Threads封鎖網友。（資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕近期天團五月天引起不少爭議，從5月在北京國家體育場演出時，脫口而出「我們中國人」造成許多網友的不滿。今（9日）Threads上瘋傳出許多網友遭到阿信封鎖的消息，立刻掀起話題，網友驚呼：「天團主唱封鎖我耶！」

網友近日在Threads上指出，被五月天的主唱阿信封鎖，「超好笑，天團主唱封鎖我耶！」，讓原PO當下十分錯愕，並貼上被阿信封鎖的照片，從截圖中可以看到，帳號的頁面雖然可以顯示，但阿信的粉絲數為0，以及貼文都會消失一片空白，沒有辦法看到貼文及內容，就代表已經被封鎖。

請繼續往下閱讀...

該文曝光後，引起許多網友討論，「哈哈，我也被封鎖了，我叫他加油，一定要大紅大紫，不要再當台灣人了」、「我就回了一句也被封笑死」、「中國人他不敢惹，台灣人他封鎖了一整晚」、「他是不是做了什麼事被中國抓到了」、「舔共歌手敢做不敢當欸！無恥！」、「說要靠音樂讓世界和平的五月天， 主唱居然封鎖網友，哈哈哈哈哈哈哈」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法