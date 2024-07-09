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娛樂 日韓

BTS Jin帶來大驚喜！ 回母校學弟全發瘋淋雨狂奔「看學長」

「BTS」成員Jin。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕國際級韓國男團「BTS」防彈少年團成員Jin退伍之後立刻投入演藝活動，日前回到母校「普成高中」，引起校內騷動，學生們不但瘋狂圍觀還有人不顧大雨，在雨中狂奔只為看Jin一眼。

Jin日前為了拍攝節目，所以回到母校普成高中，他在學校一現身學生便群起騷動，不但互相奔走告知，還有很多人拍到學生們搶拍偶像或拿著紙筆希望請Jin簽名。學生們的瘋狂程度被笑稱堪比《屍速列車》，看到Jin本人，許多學生都眼冒愛心，忍不住說：「本人真的好帥喔」。

Jin回母校普成高中拍攝節目。（翻攝自Pann）

學生們也在網路上留言：「Jin本人超帥」、「普成高中的制服是這種效果的嗎」、「身材比例太驚人了」、「臉怎麼可以這麼小」、「在距離一公尺外的地方看了，真的很帥，臉也超小，而且身高也是看資料是179公分，身材比例超好，看起來就像180公分，反正就是超帥」。

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