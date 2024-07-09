許維恩馬爾地夫遇通靈師！「特殊體驗」當場淚崩回台懷女兒

許維恩（左）與老公王家梁出席馬爾地夫頂級度假村JOALI巡展交流活動，談到前年蜜月旅程。（記者潘少棠攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕去年6月生下女兒「忒忒」的許維恩與老公王家梁，今（9）日出席馬爾地夫頂級度假村JOALI巡展交流活動，兩人憶起蜜月期間的種種往事，言談嘗盡酸甜苦辣。許維恩坦言當時飽受求子壓力，意外在水療時遇上「通靈師」，對方一席話讓她淚崩到王家梁都看傻。

許維恩在馬爾地夫遇到通靈按摩師，回台成功懷孕。（記者潘少棠攝）

許維恩與王家梁2022年趁國外旅遊解封，飛往馬爾地夫旅遊兼蜜月，期間享受各種療程，釋放負能量與壓力；許維恩難忘水療體驗，當時她隨按摩師輔佐在水中翻來覆去，過程幾乎忘卻煩憂，還被對方暖慰「一切都會有好的開始，你心裡想的好事都會發生。」讓急著拚子的她當場淚崩，王家梁在旁目睹驚呼：「你在哭什麼？」神奇的是，許維恩回台後就順利懷上女兒，讓夫妻倆又驚又喜。

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談到女兒「忒忒」，許維恩說前陣子一家到沖繩度假，觀察到女兒搭飛機完全沒哭鬧，之後打算帶著忒忒舊地重遊馬爾地夫，「有機會的話明年三、四月間再帶忒忒去，去那裡讓我們很放心。」她也希望能再找當年的水療按摩通靈師，看能不能成功拚二胎。而經歷四次人工受孕失敗後，她目前傾向自然懷孕，如果真的不行才考慮打針，「求子就是要身心靈放鬆，該來的就會來。」

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