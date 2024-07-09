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娛樂 最新消息

琳妲閨密為搶工作「背後捅刀」 自降價格還和廠商撒謊

〔記者侯家瑜／台北報導〕《同學來了》11日晚間9點播出「鬥心機搶工作搶男人，這樣的壞閨密怎麼偏讓我遇到」，樂天啦啦隊女神琳妲分享有次無端丟工作，一查才發現是自己最好的閨密在背後耍心機搞鬼。

琳妲認為會搶人工作的閨密很「母湯」。（中天提供）

琳妲認為會搶人工作的閨密很「母湯」，她說：「我是一個很重視朋友的人，有廠商問我有沒有推薦人選，我的閨密就裝可憐跟我說『妳去就好，妳比較適合這個工作，我沒關係』，我說『沒關係，有福同享，廠商選妳或我都可以』。」但讓她沒想到的是，閨密為了得到工作，竟自降價格還和廠商撒謊，「有次聚會，我剛好遇到這個廠商，他跟我說『妳皮膚很好啊，妳朋友說妳皮膚狀況超級糟，而且價格又貴，所以找她就好』，我當下聽到很難過，因為她是我最好的閨密。」阿Ken也碰過類似的狀況：「我遇過是說有活動要找你，他先來幫廠商朋友問你時間跟價錢，但他其實是想要來探你的價錢，然後再把自己的價碼壓到最低。」

安心亞慶幸自己有群好閨密。（中天提供）

元元認為真正喜歡自己女友的男生，不會一直去瞄對方的閨密。（中天提供）

主持人安心亞慶幸自己有群好閨密，「也許我看男人的眼光不太好，但看女人的眼光蠻好的，所以我都沒有被閨蜜背叛過，但我看過比較多的是A女的男友變成B女的。」琳妲也覺得要小心長相亮麗的閨密：「像元元就長得太漂亮、太無辜，男友可能會被她勾走，還有她是天蠍座，我曾經碰過天蠍座的閨密把事悶在心裡，過了2年才來翻舊帳。」無端被波及的元元聽完立馬反駁，「真的喜歡妳的男生，才不會一直去瞄妳的閨密，我曾經就有閨密覺得我會搶她男友，一直很提防我，結果最後是另個閨密把她男友搶走還結婚。」

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