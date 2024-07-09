Jennie疑室內抽菸還對人噴煙被罵翻！個人廠牌緊急回應

Jennie爆出事內吸菸爭議。（翻攝自IG）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓女團BLACKPINK成員Jennie告別前東家YG後自立門戶，成立個人廠牌OA（ODD ATELIER）積極展開活動，沒想到昨（8）發布的vlog中，被發現疑似在室內抽菸，並對著化妝師吞雲吐霧，引起韓網罵翻，對此，OA也緊急做出回應。

Jennie被抓包疑似抽菸的畫面。（翻攝自「실시간 핫이슈」YT頻道）

相關新聞： 驚！Jennie疑似室內抽電子菸 韓網友要求當局嚴查

請繼續往下閱讀...

Jennie發布的Vlog影片中，可見她正坐在後台化妝，身旁圍繞著工作人員在調整妝髮，不過其中一幕卻被發現，疑似拿著電子菸的東西，放在嘴裡吸了一大口，並且不顧工作人員的存在，直接往對方臉上吐煙，讓大批韓國網友撻伐，由於當時是在義大利的拍攝工作，甚至還有人向韓國駐義大利大使館檢舉。

事後，該片段已經刪除，而Jennie的個人廠牌OA也緊急做出回應，表示「現在Jennie人在美國，關於室內抽菸的爭議目前正在確認中，整理後將會發表立場」。

☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入脆脆小圈圈

來嘛來嘛，一起來廢話聊天或開壇問事吧

娛樂頻道臉書粉絲團:點這裡

娛樂頻道有IG囉:點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法