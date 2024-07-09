母遺體「齒模比對」再度確認！將通知認領 唐治平現況曝光

〔記者蕭方綺／台北報導〕唐治平的73歲母親6月3日被發現輕生陳屍自家社區頂樓，唐卻堅信母親只是離家出走，至今不願領回遺體辦後事，導致唐母遺體存放在板殯冰櫃至今已超過一個月，昨（8日）原訂是公告火化期限最後一天，唐仍沒有出面領回，不過據了解，因該案特殊，檢警於期限到後暫不火化，近日已完成「比對唐母齒模，確認該屍體係唐母無誤」，將再通知唐治平前來認領，並告知比對結果。

唐治平。（資料照，記者溫于德攝）

對此，演藝工會理事長曹雨婷接受本報訪問，坦言不會跟唐治平談論認領遺體的事，「我們尊重他，畢竟他一直認定那不是媽媽，加上我不是個體，代表工會，講話要慎重一點。」但她昨天還有跟唐治平保持聯繫，她指出唐治平昨天忙著搬家，當她詢問對方是否需要幫忙，唐治平禮貌回應：「不需要，我的東西不多，而且只是搬到淡水附近，謝謝妳。」

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唐治平經紀人表示，會協助告知他留意地檢署的公文（需正式公文），如果他願意前往，也會陪同。



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