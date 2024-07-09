JYP沒冷落！新歌預告10秒全是周子瑜 女神甜笑電暈網友

周子瑜甜美笑容電暈許多粉絲。（翻攝自Instagram@jypetwice_japan）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕即將於本月至日本開六場演唱會的TWICE，而她們為了回饋日本粉絲，將在7月17日推出全新日文作品《DIVE》，其中新歌預告片段，周子瑜獨自10秒的影片電暈全網，讓人瘋狂重播。

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韓國女團TWICE中的台灣籍成員周子瑜。（翻攝自Instagram@jypetwice_japan）

相關影片：〈影片取自YouTube，如遭移除敬請見諒〉

TWICE即將在本月17日推出全新日文專輯《DIVE》，近期宣傳馬不停蹄，而其中，周子瑜竟有單獨影片預告，十秒的影片讓周子瑜仙氣爆棚，甜美燦笑讓人瞬間戀愛，可愛的女神模樣深深烙印在ONCE（TWICE粉絲名）心中。

周子瑜單獨出現在新專輯預告10秒。（翻攝自Instagram@jypetwice_japan）

值得一提的是，接下來TWICE即將前往日本大阪、東京、橫濱各開2場，共6場演唱會，而此次的演唱會雖然是沿用先前的「READY TO BE」巡迴演唱會，但卻是「Special」版的「TWICE 5TH WORLD TOUR ‘READY TO BE’ in JAPAN SPECIAL」，讓眾多ONCE期待她們帶來不一樣的表演。

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