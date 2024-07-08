《她的日與夜》鄭恩地吻上崔振赫！第八集定律收視飆新高

鄭恩地（右）主動獻吻崔振赫，氣氛狂冒粉紅泡泡。（翻攝自jtbc）

〔記者鍾志均／綜合報導〕南韓浪漫喜劇《她的日與夜》上演第八集「吻戲定律」！鄭恩地為避免崔振赫發現自己的「變身秘密」，帶了食物和酒直奔男方家，趁醉後主動獻吻，收視飆升至8.3%創新高，大結局前有望突 破雙位數。

鄭恩地先前在《酒鬼都市女人們》酒量驚人，這次在《她的日與夜》繼續發揮「酒精的力量」，二話不說朝崔振赫的嘴唇「直奔而去」，譜寫新的醉後羅曼史，該劇近來口碑叫好，首播收視還只有3.9%，此後不斷上升，後勢看好。

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鄭恩地（左）和崔振赫在《她的日與夜》第八集結尾酒後吐真言。（翻攝自jtbc）

原來崔振赫在戲中早就對鄭恩地有意思，不料某天看到白敘厚飾演的人氣歌手「高原」和鄭恩地擁抱，內心五味雜陳，三角關係展開微妙變化。

白敘厚後來得知主角白天是「大媽」李姃垠，夜晚變回鄭恩地，答應鄭會保守秘密，不料「雙重身分」卻又再度面臨洩漏危機，讓鄭恩地焦慮加倍，主動前往崔振赫家，試圖將證據銷毀。

鄭恩地、崔振赫兩人借酒說真話，拉近彼此距離，沒料到在清理桌子時，慌張的鄭恩地弄破一地碗盤，換來崔振赫小心翼翼幫忙塗藥，臉上洋溢幸福笑容，沒多久，兩人嘴對嘴親上，觀眾跟著心動喊「喔摸」。

《她的日與夜》在Netflix上架。

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