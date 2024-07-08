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娛樂 最新消息

年收破15億直播主天后闆妹贊助台灣電競 BMG奪世界冠軍

直播主天后闆妹出資成立電競戰隊。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕台灣電競戰隊Ban Mei Gaming（BMG）昨（7）在泰國曼谷舉行傳說對決超級職業聯賽（APL）奪下世界冠軍寶座，為台灣爭光。這支「首次參加國際賽就奪冠」的隊伍背後出資者竟是年收入高達15億元的直播主「天后闆妹」。

天后闆妹成立的電競戰隊奪得世界冠軍。（翻攝自臉書）

身為背後出資者，天后闆妹得知消息，立刻在各大社群平台分享喜悅，並開心喊：「BMG 闆妹展隊拿下世界冠軍啦，台灣之光」。闆妹也深情寫下：「7年前你為了我捨棄天堂M；7年後有一天你問我：『想成立傳說隊決戰隊，你（妳）覺得好嗎？』我說好，你說會給我一個好成績」原來闆妹的老公也是戰隊成員之一，所以這次拿下世界冠軍，不僅是爭光，更是闆妹老公「豪哥」對天后闆妹的承諾兌現。

天后闆妹對老公的深情發文。（翻攝自IG）

BMG此次奪下世界冠軍可贏得20萬美金（約新台幣650萬元）的獎金，更是BMG首次參加國際賽、讓GCS賽區睽違4年重返「最強賽區」榮耀。粉絲得知好消息紛紛湧入社群賀喜：「感謝有妳，產品買起來」、「感謝妳的出錢出力，ㄖ盎台灣拿到睽違已久的世界冠軍，感謝」。

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