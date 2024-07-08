賀軍翔捲性醜聞《郵票與舒芙蕾》遭換角！ 張孝全接手曖昧陳意涵

張孝全。（本報資料照，記者陳奕全攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕賀軍翔5月被控妨害性自主，住家遭地檢搜索，查扣手機等相關證據，他主演的公視影集《郵票與舒芙蕾》6月宣布換角，新男主角人選由張孝全擔綱，目前已加入劇組演出。

鄭芬芬執導的公視影集《郵票與舒芙蕾》3月開拍，找來賀軍翔、陳意涵、天心、周幼婷、林子閎、林奕嵐等人演出，然而5月賀軍翔爆出性醜聞，他當時強調「並未與任何第三人有任何踰矩行為。」但製作方仍決定換角，時創影業表示，賀軍翔先生所涉案件在戲劇開鏡前即已發生，他卻未告知有此事件，此舉不僅違背雙方合作誠信，也嚴重影響公司信譽及對合作夥伴的承諾。

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《郵票與舒芙蕾》的男主角確定由張孝全演出，時創影業今（8日）發聲明表示，「謝謝各界關心，張孝全的確於今日進組拍攝，接下來劇組還有一段路要走，時創十分感謝公視、所有演員、工作人員的支持，我們持續拍攝中，也請大家期待最後的成品完成。」

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