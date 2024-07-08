丁噹降臨花蓮情歌連發 獻唱《月光愛人》致敬李玟

丁噹降臨花蓮夏戀舞台。（三立提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕「2024花蓮夏戀嘉年華」從開唱以來每天吸引超過2萬名遊客湧入花蓮市區，日前暌違已久的「情歌天后」丁噹降臨夏戀舞台，《猜不透》、《我愛他》等經典情歌連發，現場成全民K歌大合唱。而她也特別向偶像李玟致敬，演唱對方在奧斯卡典禮上唱的《月光愛人》，伴隨著花蓮璀璨星空，帶大家一起懷念永遠的華人巨星。

丁噹特別向偶像李玟致敬。（三立提供）

丁噹難得回花蓮，表示會趁這個機會特地多待幾天旅遊，俏皮地提醒粉絲：「如果這幾天在花蓮某處捕獲野生丁噹，記得找我拍照啊！」最後她還邀請花蓮女中20位同學一同演唱《致遠道而來的我們》，祝福正值畢業季的年輕同學們，都能找到心靈契合的閨密和伴侶。

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告五人相約每年要在花蓮跟大家見面。（三立提供）

當紅「文青天團」告五人上個月才在馬、新、紐、澳等地辦個唱，場場票房秒殺，從金曲獎奪下「年度歌曲」大獎後，第一個大型公開行程就獻給花蓮夏戀舞台，主唱雲安表示，告五人從出道前開始參加夏戀，一開始唱的時段是白天太陽最大的正中午，然後越唱越晚，到今年已經是最後一組登台唱壓軸。台下響起掌聲，鼓手哲謙說：「從2019年來到花蓮舞台，謝謝歌迷陪伴，一起走到同一個時空、同一個地方，相約每年要在花蓮跟大家見面。」主唱犬青則把《好不容易》獻給花蓮，最後在萬顆手機燈海閃爍下，演出招牌歌《披星戴月的想你》，現場氣氛溫馨感人。

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