《PEAK TIME》男團又來了！DKB帶新歌8月來台開唱

DKB將帶著新歌在8月來台開唱。（Fu Entertainment、Brave Entertainment提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓團DKB因參加《PEAK TIME》在台灣收穫許多粉絲，他們宣布即將在台北舉辦首次世界巡演《2024 DKB WORLD TOUR ＂DARK STRANGE＂》，這次台北站演唱會將於8月25日登場。同時，DKB將在7月中旬帶著最新迷你專輯正式回歸，喊話粉絲：「準備好要接收我們帶來的全新又炙熱的演出嗎？！一定會再次讓BB們（粉絲名）陷入DKB風潮。」

《DARK STRANGE》是DKB自出道後首次進行的世界巡演，這次將會以強而有力的舞蹈與豐富的曲目清單，全面展現DKB的魅力。經紀公司表示：「這次DKB的回歸，是自第七張迷你專輯《Hip》後，相隔8個月全面回歸。2023年，DKB憑藉《Hip》登上Hanteo實時專輯排行榜榜首，同時還直接攻占全球排行榜榜首。今年2024 DKB將帶著全新迷你專輯準備再次攻陷BB們的心。」

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DKB成員化身為超越時空的八位英雄。（Fu Entertainment、Brave Entertainment提供）

除了首爾站，DKB還將於8月11日在日本東京、8月25日在台灣台北的CLAPPER STUDIO舉行巡演，他們還計劃了今年下半年將會前往美國和歐洲展開巡演，將會與更多國際BB們（粉絲名）見面。DKB表示：「希望BB們可以敬請期待台北站的精彩演出！BB們，我們8月25日台北見！！不見不散。」

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