晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

李帝勳宣傳《絕地逃生》遭觀眾喊「退票」！ 尷尬場面網瘋傳

李帝勳（右圖右）、具教煥近來積極宣傳新作。（翻攝自IG、韓網）

林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓星李帝勳、具教煥近來為主演電影《絕地逃生》積極宣傳，日前兩人在戲院與影迷近距離接觸，沒想到有觀眾當場大喊「電影不好看，退票！」影片曝光掀起討論。

李帝勳、具教煥過去在網路節目《Salon Drip 2》中宣傳電影《絕地逃生》，李帝勳掛保證放話，「電影不可能不好看，如果真的覺得不好看，我會在首爾林退票給大家的。」怎料，日前電影映後見面會中，有觀眾用嚴肅的語氣高喊著「電影不好看，退票！」兩位主角一時沒反應過來，場面一度尷尬。

李帝勳（右）、具教煥出席宣傳活動，遭觀眾大喊「退票」。（翻攝自韓網）

在影片中，李帝勳先是問了「電影有趣嗎？」沒想到有觀眾大喊「沒有，不有趣」，李帝勳似乎瞬間感到不知所措，但仍緩解氣氛回應「不好看嗎？那你再看一次就會覺得好看了！」不過觀眾仍繼續喊著「我想退票，在首爾林退票」，李帝勳接著回答，「阿，真的嗎？那我等一下退票給你唷！哈哈開玩笑的。」而具教煥則只是站在一旁面露微笑。 

這段對話瞬間在韓網上掀起討論，不少人認為該粉絲玩笑開太過了，使現場氣氛僵掉，「語氣太強硬了，氣氛很尷尬」、「玩笑過火了」、「看影片不覺得很好笑」。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入脆脆小圈圈

來嘛來嘛，一起來廢話聊天或開壇問事吧

娛樂頻道臉書粉絲團:點這裡

娛樂頻道有IG囉:點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中