李帝勳宣傳《絕地逃生》遭觀眾喊「退票」！ 尷尬場面網瘋傳

李帝勳（右圖右）、具教煥近來積極宣傳新作。（翻攝自IG、韓網）

林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓星李帝勳、具教煥近來為主演電影《絕地逃生》積極宣傳，日前兩人在戲院與影迷近距離接觸，沒想到有觀眾當場大喊「電影不好看，退票！」影片曝光掀起討論。

李帝勳、具教煥過去在網路節目《Salon Drip 2》中宣傳電影《絕地逃生》，李帝勳掛保證放話，「電影不可能不好看，如果真的覺得不好看，我會在首爾林退票給大家的。」怎料，日前電影映後見面會中，有觀眾用嚴肅的語氣高喊著「電影不好看，退票！」兩位主角一時沒反應過來，場面一度尷尬。

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李帝勳（右）、具教煥出席宣傳活動，遭觀眾大喊「退票」。（翻攝自韓網）

在影片中，李帝勳先是問了「電影有趣嗎？」沒想到有觀眾大喊「沒有，不有趣」，李帝勳似乎瞬間感到不知所措，但仍緩解氣氛回應「不好看嗎？那你再看一次就會覺得好看了！」不過觀眾仍繼續喊著「我想退票，在首爾林退票」，李帝勳接著回答，「阿，真的嗎？那我等一下退票給你唷！哈哈開玩笑的。」而具教煥則只是站在一旁面露微笑。

這段對話瞬間在韓網上掀起討論，不少人認為該粉絲玩笑開太過了，使現場氣氛僵掉，「語氣太強硬了，氣氛很尷尬」、「玩笑過火了」、「看影片不覺得很好笑」。

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