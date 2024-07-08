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《意外室友》馬力歐疑遭戴綠帽 人生墜谷底「沒活下去的動力」

楊麗音在《我的意外室友》偶然拍到馬力歐愛妻疑似出軌照。（華視、公視台語台提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕馬力歐在華視、公視台語台輕喜劇《我的意外室友》被楊麗音拍到愛妻與陌生人在大街上擁抱的照片，頓時感覺人生墜入谷底沒了活下去的動力，腦中時不時出現想不開的念頭，害的熊賀住員工們各個擔心不已，只好輪流留守店內隨時注意店長狀況。

回顧拍攝當下狀況，飾演頂尖業務的百白笑說，馬力歐詮釋得實在太好笑，明明疑似被戴綠帽十分悲慘，但他只要越憂鬱自己就越想笑，同時也直言自己是馬力歐的鐵粉，無論對方如何表現出憂鬱行為都能讓自己笑場。談到現實生活中如何照顧憂鬱的親朋好友，百白回應自己覺得「傾聽」和「存在」就是最好的陪伴，會讓對方知道並不是孤單一人在面對疾病，這個世界上還有人願意與他一同面對，柔性的開導對方去就醫、幫忙查詢合適的諮商單位。馬力歐則表示當遇到朋友心情不好的時候，通常會選擇約出來喝酒談心，吐訴心裡話的同時喝醉腦袋也比較不會亂想。

《我的意外室友》以近年熱門議題「青銀共居」為主題，述說幾位房仲業務與年長鄰居相處的生活故事，由知名導演洪伯豪、黃駿傑執導，並由資深編劇汪秀賢擔任製作人，共同率領製作團隊與堅強演員陣容姚淳耀、楊麗音、嚴正嵐、馬力歐、百白、李冠毅、陳立庭、蔡昌憲、張寗、陳孝萱、楊烈等人演出。每週日晚間8點公視台語台、10點華視播出。

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