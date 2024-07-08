木村拓哉上街溜狗被拍 「身高比例」曝光粉絲驚：官方造假？

木村拓哉經常被捕捉到帶愛犬上街的畫面。（翻攝自IG）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本男星木村拓哉與老婆工藤靜香結婚超過20年，育有木村心美和木村光希兩位高顏值女兒，一家四口備受關注，近日有日媒拍到他在街上溜狗的畫面，沒想到木村拓哉的身高意外成為網友們討論的焦點。

木村拓哉的真實身高掀討論。（翻攝自IG）

木村拓哉經常被捕捉到帶著愛犬散步的畫面，昨日再次被周刊捕捉到在街頭溜狗的照片，不過貴賓犬走路時的高度，恰巧靠近木村拓哉的膝蓋，掀起網友瘋猜，男神的身高似乎並非官方所稱的176公分。木村拓哉的真實身高始終是一個謎，雖然官方公開資料中寫著176公分，但多次遭質疑是謊報，還一度被酸民嘲諷是55身

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據日媒《Smart FLASH》報導，日本諧星組合霜降明星的成員「粗品」就曾透露，某次在電視台後台遇到木村拓哉，與他四目相交的高度，似乎和自己的搭檔「晟也」對上眼的角度看起來還低，而晟也的身高僅有163公分，雖然粗品可能只是玩笑話，但報導中也提到「輿論的火就是從這裡開始延燒」。

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