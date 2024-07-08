《天道》下檔倒數！「全劇公敵」李興文吐演反派心聲：演到懷疑人生

〔記者李紹綾／台北報導〕三立八點檔《天道》在烈陽下正式殺青，演員群紛紛在臉書曬出大合照，對長達一年多的拍戲旅程畫下句點表達不捨。謝承均感性分享：「真的全劇殺青了！這群外景的工作人員，每天頂著烈日，風吹日曬雨淋，每個人都曬得像黑炭一樣是真的很辛苦，謝謝你們的付出與照顧，大家好好休息一下吧！」

李興文在《天道》飾演反派江道成。（三立提供）

李興文為劇中大魔王，在最終劇情中角色非常吃重，他表示在艷陽高照酷熱的夏天，大家依然堅守崗位，戰戰兢兢，到最後一刻也絲毫不敢懈怠。第一次參與三立八點檔的李興文，殺青時心中百感交集，「有許多的失落感，想想我飾演的江重仁，是全劇的公敵，沒有強大的內心力量，真的很難演得下去，除了每天早出晚歸、上山下海，有挨不完的巴掌、聽不完詛咒、住不完的醫院，還有報不完的仇，真的演到差點懷疑人生。」

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李興文（右）在烈日下完成《天道》殺青戲。（三立提供）

李興文去年底進劇組，從寒流侵襲還夾雜著細雨的天氣開始拍攝，到現在的炙熱太陽，他笑說：「感覺好像過了一個世紀，箇中滋味不可言說。」好在這次的演出獲得一致好評，觀眾紛紛留言給他鼓勵。謝承均也表示，李興文是完結篇最辛苦的一位，車輪戰對抗每一個人，完結篇全是他的台詞，讓大家很輕鬆的收尾。

另外，完結篇重要人物就是龍語申，他這次所扮演的鍾軍，是鍾馗的後代，也是個「制裁者」要來對付李興文，這次在劇中他將被鍾馗上身，降妖除魔，製作單位特別請到週末甫得到第26屆台北電影節最佳電影行銷獎的《粽邪3：鬼門開》團隊來畫臉。龍語申表示這是他人生生平離鍾馗最近的一次，甚至在畫臉的過程中，全劇的人都不能叫他的本名，他也說整個人好像由內而外被洗滌了一番，感恩劇組的用心安排，也感恩魁爺護祐劇組拍攝當下人員平安。

龍語申在《天道》飾演鍾馗後代，要來對付李興文。（三立提供）

攝影棚殺青戲也聚集了三十位演員，連劇中躺病床的苗可麗也登場，李興文分享當天大合照，並說：「天道殺青倒數一天！大家在棚內，互道珍重，離情依依；但依舊秉持著專業與熱情，每個細節都精心安排！」謝承均也說：「棚內殺青了！謝謝大家這一年多的陪伴和照顧！好多好多回憶，說實話，還真有點捨不得！會再見的。」

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