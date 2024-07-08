晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

《天道》下檔倒數！「全劇公敵」李興文吐演反派心聲：演到懷疑人生

〔記者李紹綾／台北報導〕三立八點檔《天道》在烈陽下正式殺青，演員群紛紛在臉書曬出大合照，對長達一年多的拍戲旅程畫下句點表達不捨。謝承均感性分享：「真的全劇殺青了！這群外景的工作人員，每天頂著烈日，風吹日曬雨淋，每個人都曬得像黑炭一樣是真的很辛苦，謝謝你們的付出與照顧，大家好好休息一下吧！」

李興文在《天道》飾演反派江道成。（三立提供）

李興文為劇中大魔王，在最終劇情中角色非常吃重，他表示在艷陽高照酷熱的夏天，大家依然堅守崗位，戰戰兢兢，到最後一刻也絲毫不敢懈怠。第一次參與三立八點檔的李興文，殺青時心中百感交集，「有許多的失落感，想想我飾演的江重仁，是全劇的公敵，沒有強大的內心力量，真的很難演得下去，除了每天早出晚歸、上山下海，有挨不完的巴掌、聽不完詛咒、住不完的醫院，還有報不完的仇，真的演到差點懷疑人生。」

李興文（右）在烈日下完成《天道》殺青戲。（三立提供）

李興文去年底進劇組，從寒流侵襲還夾雜著細雨的天氣開始拍攝，到現在的炙熱太陽，他笑說：「感覺好像過了一個世紀，箇中滋味不可言說。」好在這次的演出獲得一致好評，觀眾紛紛留言給他鼓勵。謝承均也表示，李興文是完結篇最辛苦的一位，車輪戰對抗每一個人，完結篇全是他的台詞，讓大家很輕鬆的收尾。

另外，完結篇重要人物就是龍語申，他這次所扮演的鍾軍，是鍾馗的後代，也是個「制裁者」要來對付李興文，這次在劇中他將被鍾馗上身，降妖除魔，製作單位特別請到週末甫得到第26屆台北電影節最佳電影行銷獎的《粽邪3：鬼門開》團隊來畫臉。龍語申表示這是他人生生平離鍾馗最近的一次，甚至在畫臉的過程中，全劇的人都不能叫他的本名，他也說整個人好像由內而外被洗滌了一番，感恩劇組的用心安排，也感恩魁爺護祐劇組拍攝當下人員平安。

龍語申在《天道》飾演鍾馗後代，要來對付李興文。（三立提供）

攝影棚殺青戲也聚集了三十位演員，連劇中躺病床的苗可麗也登場，李興文分享當天大合照，並說：「天道殺青倒數一天！大家在棚內，互道珍重，離情依依；但依舊秉持著專業與熱情，每個細節都精心安排！」謝承均也說：「棚內殺青了！謝謝大家這一年多的陪伴和照顧！好多好多回憶，說實話，還真有點捨不得！會再見的。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中