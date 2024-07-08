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娛樂 電視

窮到100元都付不出！Darren死要面子 「為老婆隱藏自我」

〔記者李紹綾／台北報導〕「Darren」邱凱偉在公視、東森、LINE TV家庭生活喜劇《我的婆婆怎麼那麼可愛2》窮到連一百多塊都付不出來，他苦嘆角色秉忠即便在這種時刻都還是要面子，還好青梅竹馬宜嘉發現了他的繪畫才能，讓他能「以畫換餐」甚至也因為宜嘉把秉忠的畫搭上文字變成可愛有趣的貼圖，在網路上瘋傳，秉忠也因此有機會擺脫廢柴兄弟的行列。

「Darren」邱凱偉（右）在《我的婆婆怎麼那麼可愛2》受到青梅竹馬宜嘉的鼓勵，重拾畫筆。（公視提供）

Darren談到，「其實秉忠以前念書時期，非常熱愛畫畫，也常因為這樣得了很多獎，這是他的人生最高光的時刻，在婚後因為要滿足老婆所有的需求，然後面子或各方面，所以他熱愛的一些興趣必須要隱藏起來。」Darren認為幸好角色秉忠獨自跑回台灣，在同學的鼓勵下，重新把畫筆拿起來，再重新作畫。

「Darren」邱凱偉在《我的婆婆怎麼那麼可愛2》因手繪貼圖被瘋傳，有望擺脫廢柴兄弟行列。（公視提供）

對於秉忠和宜嘉的情感，Darren表示，「一開始可能只是遇到老朋友那種親切感，後來因為宜嘉不停的鼓勵他，這種感覺是他的太太從來沒有給過他的，因為在這個家庭裡永遠都是老婆說了算，但在宜嘉面前，他可以勇敢的做他自己，不用再隱藏。」

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