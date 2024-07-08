《我的婆婆2》王少偉故技重施 騙老人存摺印章盜領錢財

王少偉（右）在《我的婆婆怎麼那麼可愛2》故技重施，騙老人存摺印章盜領。（公視提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕王少偉在公視、東森、LINE TV家庭生活喜劇《我的婆婆怎麼那麼可愛2》為投資蘭花育種，又動起歪腦筋，他好不容易有了培育蘭花的正當工作，沒想到因想投注更多資金而故技重施，去向養生村的老人們行騙，以刮刮樂中獎的名義騙取老人的存摺印章，以此盜領存款，這橋段成為上週公視播出的收視高點。對此，飾演母親的鍾欣凌特別呼籲，「現在詐騙手法很多，家中有長輩的一定要多多提醒，千萬不要信任陌生人，不要把自己的重要物品交給他們。」

王少偉在《我的婆婆怎麼那麼可愛2》詐騙老人存摺印章未果。（公視提供）

張書偉（左）、鍾欣凌在《我的婆婆怎麼那麼可愛2》有精彩演出。（公視是供）

被觀眾熱烈討論的「鷗貴CP」面臨前所未有的危機，最新劇情來到「小鷗」黃姵嘉誤聽到「發貴」張書偉和前妻田羽安在討論「先結婚、再離婚」，失望地離家出走。本來想找回黃姵嘉，鍾欣凌竟被田羽安說服，想把「深圓烘焙」分店送給四個孩子和田羽安，來換取田羽安和張書偉離婚，以及給孩子們資產才不會讓孩子們面臨生死簿上記載的結局，這個決定讓張書偉非常不滿。

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張書偉（左）在《我的婆婆怎麼那麼可愛2》一直無法順利與前妻田羽安（右）離婚。（公視提供）

對於角色彩香說出「道義放兩旁，利益擺中間」的這個轉變，鍾欣凌嘆：「我覺得彩香比較不一樣的是，她變得比較自私，但那個自私不是顧自己，而是孩子，她會覺得我是一個將死之人了，需要為了我小孩，去努力做一些事情，即便她知道這是不對的。」

黃姵嘉在《我的婆婆怎麼那麼可愛2》失戀又失業，踏上尋找自己的路。（公視提供）

黃姵嘉在《我的婆婆怎麼那麼可愛2》離家出走後，醉心培育蘭花。（公視提供）

黃姵嘉認為自己完全能理解角色小鷗離家出走的決定，「第二季的小鷗我覺得是延續電影版中小鷗的一句話，她希望可以找自己，所以第二季其實就是真的在這條找自己的道路上面，很勇敢的前進，我也會很替這個角色開心，原來我們人最終要尋找的都是你自己，到底心裡面想要的東西是什麽？那個可能跟你跟誰談戀愛，或是跟你跟誰一起工作都沒有關系，那純粹是你很深沉要去詢問自己，能夠讓我得到最大滿足的事情是什麽？第二季小鷗很認真的在做這件事情。」

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