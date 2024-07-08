金秀賢用行動愛台灣！見面會人超滿 開心PO文喊「TAIPEI」
金秀賢睽違9年來台灣舉辦粉絲見面會，場館擠爆粉絲。（翻攝自Instagram@soohyun_k216）
羅子秦／核稿編輯
〔娛樂頻道／綜合報導〕韓星金秀賢（김수현）睽違9年於6日來台舉辦粉絲見面會，今（8）已離開台灣，但他仍心繫台灣，在Instagram貼出粉絲擠爆林口體育館的見面會照片，並大喊「TAIPEI」，讓網友開心到爆。
金秀賢離開台灣後，仍發文呼喊「TAIPEI」。（翻攝自Instagram@soohyun_k216）
金秀賢發文寫道「TAIPEI」，並貼出自己在林口體育館舉辦粉絲見面會的照片，可見照片中金秀賢即便在人潮中，仍是最閃亮的一顆星，而台下觀眾也是紛紛搶鏡頭，希望能在爆滿的場館中，留下與男神的合照。
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粉絲在Google Map中創造「金秀賢樹」打卡點。（翻攝自Google Map）
值得一提的是，金秀賢在台北和某棵大樹合照，被眼尖粉絲一眼認出，更有粉絲集體「創造」出熱門打卡點，並在Google Map標記為「金秀賢樹나무」，也有粉絲截圖曬出自己的地圖出現的是「秀Man（金秀賢暱稱）나무」，非常可愛。
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