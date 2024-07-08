晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

金秀賢用行動愛台灣！見面會人超滿 開心PO文喊「TAIPEI」

金秀賢睽違9年來台灣舉辦粉絲見面會，場館擠爆粉絲。（翻攝自Instagram@soohyun_k216）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓星金秀賢（김수현）睽違9年於6日來台舉辦粉絲見面會，今（8）已離開台灣，但他仍心繫台灣，在Instagram貼出粉絲擠爆林口體育館的見面會照片，並大喊「TAIPEI」，讓網友開心到爆。

金秀賢離開台灣後，仍發文呼喊「TAIPEI」。（翻攝自Instagram@soohyun_k216）

金秀賢發文寫道「TAIPEI」，並貼出自己在林口體育館舉辦粉絲見面會的照片，可見照片中金秀賢即便在人潮中，仍是最閃亮的一顆星，而台下觀眾也是紛紛搶鏡頭，希望能在爆滿的場館中，留下與男神的合照。

粉絲在Google Map中創造「金秀賢樹」打卡點。（翻攝自Google Map）

值得一提的是，金秀賢在台北和某棵大樹合照，被眼尖粉絲一眼認出，更有粉絲集體「創造」出熱門打卡點，並在Google Map標記為「金秀賢樹나무」，也有粉絲截圖曬出自己的地圖出現的是「秀Man（金秀賢暱稱）나무」，非常可愛。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入脆脆小圈圈

來嘛來嘛，一起來廢話聊天或開壇問事吧

娛樂頻道臉書粉絲團:點這裡

娛樂頻道有IG囉:點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中