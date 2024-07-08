準備搶票！金曲大贏家草東沒有派對確定現身浪人祭 相約台南安平見

〔記者陳慧玲／台北報導〕草東沒有派對以專輯《瓦合》贏得本屆金曲獎「年度專輯」、「最佳華語專輯」與「最佳樂團獎」三項大獎，成為大贏家，向來是音樂祭爭相邀約的草東，確定10月將參與「2024浪人祭」演出，勢必再掀起搶票熱潮。

草東沒有派對將參加浪人祭獻唱。（笨道策展提供）

過去草東沒有派對在台舉辦的任何演唱會都是一票難求，歌迷也常哀嘆「草東沒有門票」，加上今年又成為金曲獎大贏家，肯定讓更多粉絲想朝聖他們的演出。

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除了草東沒有派對，YELLOW黃宣也受邀參加浪人祭，近期黃宣在《歌手2024》踢館有亮眼演出，隨興而獨特的表演方式圈粉無數，這次也會加入演出陣容。

黃宣表演風格獨特，將受邀參加浪人祭演出。（笨道策展提供）

另外9m88今年以《Sent》入圍金曲歌后，雖然最後獎落孫盛希手中，但9m88也是各大音樂祭的寵兒，這次也將到浪人祭獻唱。

9m88演戲、唱歌雙向發展，今年也將參加浪人祭表演。（笨道策展提供）

海外歌手部分，日本潮團水曜日のカンパネラ（星期三的康帕內拉）今年春季於日本武道館舉辦演出，近期也發行專輯《POP DELIVERY》，這次是第一次造訪台南，也是成員異動後首次參加台灣音樂祭。

浪人祭10月4到6日在台南安平觀夕平台旁大草皮登場，門票7月10日中午12點在KKTIX開賣。

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