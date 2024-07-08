江坤俊寵愛小三 護理長也不敢動她

名醫江坤俊不倫風波持續延燒。（翻攝自江坤俊臉書）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕外科名醫江坤俊不倫風波持續延燒，他與妻子共同發聲明強調「家庭狀況一切良好」，但仍止不住風暴持續擴大，有知情人士打臉江坤俊陽光、愛家好男人形象，爆他私下看診態度輕浮，且深愛小三，連護理長也不敢動她。

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有網友轉發江坤俊新聞，釣出一大票護理師留言表示曾任職桃園敏盛醫院，而小三正是她學姐，直言小三被踢爆根本不意外，「內部早知道他們有一腿了」，網友好奇詢問：「請問小三是什麼樣的人啊？」

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這名知情者膽大回應：「小三就只是一位護理師，但因每次江坤俊看診都是她跟診，因而深受江坤俊寵愛，2人也不避諱經常同進同出。」更不滿護理長就算知情，也不敢動小三。

而江坤俊則在3日透過經紀公司發出夫妻共同聲明表示：「謝謝媒體朋友關心，江醫師表示對方是來往比較熟識同事，目前家庭狀況一切良好。」

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