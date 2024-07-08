ZICO減肥中受不了台灣美食誘惑破戒！飆億萬神曲嗨爆

〔記者陳慧玲／高雄報導〕「7-ELEVEN高雄啤酒音樂節」昨（7）晚在高雄落幕，3天活動共湧進8萬粉絲參與，最後演出由南韓饒舌歌手ZICO壓軸，他還大方透露，本來自己在減肥中，但來台灣受不了美食誘惑破戒吃了好多東西。

饒舌歌手ZICO來台演出，也吃到許多美食。（寬寬整合行銷提供）

昨天告五人唱完之後就下起暴雨，演出被迫中斷近2小時，最後一位登台的ZICO告訴歌迷：「下大雨，我好擔心，怕不能上台表演。」並對歌迷說：「希望大家和我共創美好回憶。」

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ZICO獻唱點擊破億神曲《Any Song》，還叫歌迷站起來，全場嗨翻，另外也唱了《SPOT!》

演唱會上ZICO談到：「來這裡之前得到很多美食推薦，其實我要減肥、控制體重，但實在沒辦法忍啊 ！昨天吃了火鍋、麵條，還吃了炸雞，energy非常豐盛，我要把力量都揮灑在現場。」他也很懂得和粉絲互動，問歌迷：「你們熱嗎？你們把熱情都給我了，所以我很熱！」讓歌迷聽了好開心。

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