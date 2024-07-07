「蜘蛛人」吃嫩草 陶比麥奎爾熱戀小29歲模特兒

「蜘蛛人」陶比麥奎爾（右）傳出戀上嫩模莉莉奇。（本報合成圖，翻攝自IG／法新社）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕第一代「蜘蛛人」陶比麥奎爾（Tobey Maguire）2020年跟珠寶設計師珍妮佛邁耶爾（Jennifer Meyer）離婚，兩人離婚手續耗費4年時間才完成。近日才恢復單身沒多久的陶比麥奎爾被爆料正與小他29歲的亞裔美籍女星莉莉奇（Lily Chee）熱戀中。

今年20歲的嫩模莉莉奇與第一代蜘蛛人陶比麥奎爾傳出緋聞。（翻攝自IG）

49歲的陶比麥奎爾和20歲的莉莉奇日前一起出席美國人麥可魯賓（Michael Rubin）的派對，兩人同樣穿著白色服裝，陶比麥奎爾更是親暱的扶著莉莉奇，引起外界側目。莉莉奇是模特兒兼演員，今年只有20歲，父親是馬來西亞華人、母親是愛爾蘭、蘇格蘭混血，過去曾經參加《夜魔俠》（Daredevil）影集演出。

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