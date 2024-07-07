六月新宿街頭吵架照曝光！兒女「冷眼0互動」她鬆口心聲

六月透露孩子在新宿街頭吵架。（翻攝自IG）

〔記者傅茗渝／台北報導〕「六月」蔡君茹與李易結婚13年，婚後育有一雙兒女，夫妻倆早前也否認婚變傳言，表示生活照舊，一切如往常一樣。六月日前在社群曬娃，透露孩子們在新宿街頭吵架，照片曝光令不少家長戚戚焉，直呼育兒不易。

六月曬出一張新宿街頭照，可見兒女分別依靠兩根柱子，擺出苦瓜臉，眼神不甚開心地看向鏡頭。對此她也透露剛和孩子們在新宿街頭吵架，坦言教子多年仍在學習如何當媽，還對圖片下了註解「我們都情緒之你不孤單。」

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六月和一雙兒女鬧彆扭，坦言仍在學習當媽。（翻攝自IG）

六月今年生日時許下願望，「拜託Shinny在學校親切一點，媽媽一直去學校道歉好累，希望自己的工作學業都順利。」似乎暗示女兒性格頗為悍將，不過她也透露過去疫情在家「一打三」，曾失控在兒女的面前狠賞自己巴掌，後來是寶貝們貼心塞紙條安慰，看著童言童語的愛心留話，才讓她氣消。

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