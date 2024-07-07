太恐怖 酷炫公司遭黑衣男闖入畫面曝光：該報警了

「反骨男孩」團長兼老闆酷炫。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕「反骨男孩」團長兼老闆酷炫近日分享影片，表日有一名身穿黑色衣服的陌生男子跑到他公司門口下跪，還向員工討錢，剛開始還有人心軟，沒想到黑衣男食髓知味，竟然隔天又到公司下跪，造成酷炫困擾。

酷炫把男子上門討錢的狀況拍了下來，並表示5日黑衣男出現在公司門口，突然間下跪，還哭訴自己生活很辛苦想借錢：「每次工作不到1小時就會被開除，導致我現在這樣，我7天沒有吃飯了」，男子表示想借100元。當時酷炫本人並不在公司，同事見男子模樣悽慘，就好心的掏出100元並請他離開。

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怪異黑衣男上酷炫公司門口討錢。（翻攝自Threads）

沒想到隔天男子又出現在門口，想以同樣招式再要錢，還開口問：「酷炫什麼時候會來？」讓正巧要出門開會的酷炫哭笑不得。酷炫說：「看了影片心想，公司是什麼怪人黑洞嗎？」還向網友求助：「請問我該怎麼處理？」

網友看了影片之後，紛紛搖頭，認為應該要去報警，也有人懷疑會不會是酷炫找人來演的？不過酷炫反駁：「應該很難找到有人來演」。

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