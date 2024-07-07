短今錄影當場落淚男觀眾衰遭人身攻擊 64字還原事故現場

短今不捨男觀眾遭到人身攻擊，出面幫忙緩頰。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」成員「短今」胡馨儀日前錄製《小姐不熙娣》時挑戰一字馬，沒想到跳起來之後大力撞向地板，短今當場痛到掉眼淚，當天有觀眾在現場觀賞錄影，事後有網友對現場男觀眾進行人身攻擊，短今捨不得現場男觀眾遭攻擊，今（7）忍不住還原真相。

短今強調有時候上節目需要效果，大家不要上升到人身攻擊。（翻攝自臉書）

短今解釋，節目中的發言都是為了製造效果，希望大家不要因為這樣就發動人身攻擊，她認為：「只是節目效果而已，就像我說去死，也不是真的希望大家去死」短今還呼籲，大家不要因為節目效果，就對男觀眾在現場的發言進行過度解讀或批評：希望大家當作好笑的餘興節目笑笑就好囉。

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當初短今在節目上跳完一字馬，因為重摔在地板上，痛到掉眼淚，有名男觀眾就說：「我覺得短今可以去養傷退休了」就是這句玩笑話，讓很多人感到不舒服。當時為了效果，短今露出訝異的表情，主持人小S更是趁機接住梗說：「我覺得你讓我很不爽，麻煩你出去好不好。因為同樣是啦啦隊，你怎麼可以這樣傷害她，她都已經受傷了」。

短今社群發文還原錄影當天狀況。（翻攝自IG）

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