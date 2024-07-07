晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

短今錄影當場落淚男觀眾衰遭人身攻擊 64字還原事故現場

短今不捨男觀眾遭到人身攻擊，出面幫忙緩頰。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」成員「短今」胡馨儀日前錄製《小姐不熙娣》時挑戰一字馬，沒想到跳起來之後大力撞向地板，短今當場痛到掉眼淚，當天有觀眾在現場觀賞錄影，事後有網友對現場男觀眾進行人身攻擊，短今捨不得現場男觀眾遭攻擊，今（7）忍不住還原真相。

短今強調有時候上節目需要效果，大家不要上升到人身攻擊。（翻攝自臉書）

短今解釋，節目中的發言都是為了製造效果，希望大家不要因為這樣就發動人身攻擊，她認為：「只是節目效果而已，就像我說去死，也不是真的希望大家去死」短今還呼籲，大家不要因為節目效果，就對男觀眾在現場的發言進行過度解讀或批評：希望大家當作好笑的餘興節目笑笑就好囉。

當初短今在節目上跳完一字馬，因為重摔在地板上，痛到掉眼淚，有名男觀眾就說：「我覺得短今可以去養傷退休了」就是這句玩笑話，讓很多人感到不舒服。當時為了效果，短今露出訝異的表情，主持人小S更是趁機接住梗說：「我覺得你讓我很不爽，麻煩你出去好不好。因為同樣是啦啦隊，你怎麼可以這樣傷害她，她都已經受傷了」。

短今社群發文還原錄影當天狀況。（翻攝自IG）

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入脆脆小圈圈

來嘛來嘛，一起來廢話聊天或開壇問事吧

娛樂頻道臉書粉絲團:點這裡

娛樂頻道有IG囉:點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中