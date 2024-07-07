超愛台！「私立惠比壽中學」將寶島美食入歌～ 10美難忘大雞排

「私立惠比壽中學」10名成員透露最想朝聖炸雞排。（STARDUST PROMOTION, INC.提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕日本偶像女團「私立惠比壽中學」昨（6）晚於台北Legacy和台灣粉絲有約！10位成員共熱唱23首歌，展現驚人舞台魅力跟唱功，並將「台北」、「小籠包」、「臭豆腐」放入歌詞中，吸引全場粉絲跟著大喊掀高潮。

她們昨以《Knock You Out！》一曲揭開序幕，10人身穿全白清純制服裙，大秀「嘴上功夫」，接力挑戰長串RAP詞，並用中文說：「一起加油！」台下粉絲舞動手燈回應，氣氛超嗨。

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私立惠比壽中學出道以來，首度在台灣舉辦個唱，她們說：「2017年本來也預定在這裡開唱，真的非常非常期待今天，這次是私立惠比壽中學的復仇公演，今天就跟我們一起嗨翻吧！」

「私立惠比壽中學」10成員來台與粉絲相見歡。（STARDUST PROMOTION, INC.提供）

10姝對台灣美食如數家珍，透露中午吃了雞排便當，飯上還放著「大雞排」，令她們興奮不已，更許願希望有機會去夜市挑戰大雞排「本人」。

演唱會上，成員問粉絲有無推薦好吃的？讓現場瞬間變成美食交流大會，沒想到她們對臭豆腐躍躍欲試，還大啖西瓜、香瓜、芭樂等水果，讓台灣瞬間成了名副其實的「水果王國」。

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