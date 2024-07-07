阿信不忍了！師妹團遭嗆「這麼難聽」～ 親上火線渡化酸民

阿信（圖）以自身經歷回應酸民。（翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕創作女團BOOM！怪物星人由「WINNI」溫妮、「小V」郁采真、「小魏」魏嘉瑩、「Ring」琳誼所組成，近日在臉書粉專釋出演唱〈GODS〉片段，卻有酸民留言抨擊：「還沒解散阿（啊）真是奇蹟！」沒想到，同門師兄的五月天阿信親上火線，以57字高EQ回應酸民，令粉絲們激賞。

「BOOM！怪物星人」琳誼Ring（右起）、小魏、溫妮、小V。（本報資料照，記者陳逸寬攝）

BOOM！怪物星人日前受邀擔任五月天「回到那一天」25周年巡迴演唱會深圳站的開場嘉賓，更特別獻唱NewJeans〈GODS〉，臉書粉專也釋出影片，沒想到卻遭酸民留言抨擊：「還沒解散阿（啊）？真是奇蹟啊，唱怎摩（這麼）難聽也能在舞台上。」

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酸民的一席言論，也釣出五月天阿信親自回應，「我們25年前也被這樣說，經過25年的努力後，我們還在這裡，活在超越我們夢想的世界，謝謝你的指正，一生一次的人生旅程，我們共勉之。」粉絲見狀紛紛大讚阿信的高EQ，「你EQ真的很高」、「寶，你情商太高了！」、「就是喜歡你這樣的滿滿正能量！」、「阿信大師開示，成功渡化酸民」

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