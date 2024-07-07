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娛樂 最新消息

詐騙集團「AI換臉吳淡如」 本尊苦笑：做得還挺漂亮

吳淡如遭詐騙集團運用AI擬聲製作假影片行騙。（翻攝自臉書）

〔記者侯家瑜／台北報導〕吳淡如近日遭詐騙集團利用AI技術換臉及擬聲，製作成炒股影片行騙，她表示看到朋友傳來的影片後，還無奈苦笑說：「這竟然還做得挺漂亮！」呼籲現在AI技術強大，連聲音都能模仿得極其逼真，「雖然影片中的嘴形有些不自然，但沒注意的民眾仍有可能上當受騙。」

吳淡如被詐騙集團冒名不下上千次，她有一位朋友在某管道工作，曾幫她刪除了約1000多個詐騙帳號，「現在詐騙集團還有一種新方法，他們會發送一個連結給你，當你第二次點擊進去時，這個連結就會消失，警方也曾抓過利用我名義詐騙的集團，涉及金額達數千萬。」

詐騙集團開設與吳淡如podcast節目同名的假帳號。（翻攝自臉書）

近日只要詐騙集團有新招數，吳淡如就會收到很多來自小學、國中、甚至大學同學的詢問，「妳有飆股怎麼不告訴我們？」這些人甚至不是她的朋友，而是看到詐騙集團的廣告後跑來詢問她，「妳什麼時候變股市專家了？」她澄清過好幾次，從來不買飆股，趁目前這個影片還沒有人受騙，她呼籲大家不要上當受騙，「自己從來沒有提供免費課程，也沒有存股社團，所以若有人邀請進入line群組，或是號稱可以一對一交流等內容，絕對是假內容，如有疑問應及時向相關部門求證，以防受騙。」

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