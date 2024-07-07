錄《康熙》遇來賓唬爛！蔡康永抓包氣炸 :要騙人也太不敬業

《康熙來了》由小S和蔡康永主持，2016年熄燈至今在觀眾心中地位仍無法被取代。（中天提供）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕知名綜藝節目《康熙來了》由小S和蔡康永主持，於2004年開播，2016年熄燈至今在觀眾心中地位仍無法被取代。蔡康永近日回憶，當時在錄影時遇過有來賓稱自己會說外星語，但後來馬上被抓包，蔡康永氣到當場翻臉「你要騙人也太不敬業了」。

蔡康永近日在中國節目《毛雪汪》回顧錄製《康熙來了》的趣事。（翻攝自微博）



蔡康永近日在中國節目《毛雪汪》中，蔡康永坦言，當年錄節目和小S的原則是不說謊、可是可以隱瞞，「就是知道這個人有那件事情，可是我們無論如何不能講，事先也溝通過了，那就不講。」，當被被問到錄是否遇過翻臉的來賓，蔡康永回答，「有，但是是我翻臉，很好笑。」

蔡康永當時早在看到腳本時，就認為不能錄，原來當天的來賓聲稱自己會講外星語，「就算會講外星語，我也錄不了一集啊，他怎麼能用外星語跟我聊一集呢？我不信。」

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後來在製作人勸說下，蔡康永還是決定錄看看，但他也並非省油的燈，當場要求對方用外星語稱讚徐熙娣，豈料過了一會要對方再講一遍，卻說出跟剛剛完全不同的答案，馬上抓包對方完全是在亂講，當下蔡康永氣到馬上翻臉走人。

蔡康永還原當時動怒原因，「我的想法是說，如果要說你會說外星語，你好歹有一套外星語是可以應付我的，你要騙人也太不敬業了。」

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