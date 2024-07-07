晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

錄《康熙》遇來賓唬爛！蔡康永抓包氣炸 :要騙人也太不敬業

《康熙來了》由小S和蔡康永主持，2016年熄燈至今在觀眾心中地位仍無法被取代。（中天提供）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕知名綜藝節目《康熙來了》由小S和蔡康永主持，於2004年開播，2016年熄燈至今在觀眾心中地位仍無法被取代。蔡康永近日回憶，當時在錄影時遇過有來賓稱自己會說外星語，但後來馬上被抓包，蔡康永氣到當場翻臉「你要騙人也太不敬業了」。

蔡康永近日在中國節目《毛雪汪》回顧錄製《康熙來了》的趣事。（翻攝自微博）

蔡康永近日在中國節目《毛雪汪》中，蔡康永坦言，當年錄節目和小S的原則是不說謊、可是可以隱瞞，「就是知道這個人有那件事情，可是我們無論如何不能講，事先也溝通過了，那就不講。」，當被被問到錄是否遇過翻臉的來賓，蔡康永回答，「有，但是是我翻臉，很好笑。」

蔡康永當時早在看到腳本時，就認為不能錄，原來當天的來賓聲稱自己會講外星語，「就算會講外星語，我也錄不了一集啊，他怎麼能用外星語跟我聊一集呢？我不信。」

後來在製作人勸說下，蔡康永還是決定錄看看，但他也並非省油的燈，當場要求對方用外星語稱讚徐熙娣，豈料過了一會要對方再講一遍，卻說出跟剛剛完全不同的答案，馬上抓包對方完全是在亂講，當下蔡康永氣到馬上翻臉走人。

蔡康永還原當時動怒原因，「我的想法是說，如果要說你會說外星語，你好歹有一套外星語是可以應付我的，你要騙人也太不敬業了。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入脆脆小圈圈

來嘛來嘛，一起來廢話聊天或開壇問事吧

娛樂頻道臉書粉絲團:點這裡

娛樂頻道有IG囉:點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中