蘇貞昌時期最年輕閣員 不是鄭文燦而是「她」

海基會今日表示，董事長鄭文燦基於避免影響團隊政務推動，已請辭董事長職務。（資料照，記者余瑞仁攝）

〔記者林南谷／台北報導〕桃園市前市長、海基會董事長鄭文燦疑涉土地開發弊案，桃園地院裁定500萬元交保，海基會今（7）日表示，董事長鄭文燦基於避免影響團隊政務推動，已請辭董事長職務。

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鄭文燦傳出疑涉土地開發弊案，各大媒體均大篇幅報導其經歷，指稱鄭文燦1998年以桃園縣最高票當選桃園縣議員，開啟政治生涯，卸任後轉任民進黨文宣部副主任、主任，2006年出任行政院新聞局長，「當時是蘇貞昌內閣裡最年輕的閣員，機智敏捷而有『胖周瑜』雅號。」

行政院副院長鄭麗君2日出席中研院院士會議第二天專題討論：走向民主永續之路—國家希望工程的治理願景，並發表專講。（資料照，記者廖振輝攝）

電視名嘴黃揚明中午在臉書發文表示，「鄭文燦2006年進入行政院擔任新聞局長，是當時最年輕的內閣成員」是錯誤訊息，經查，2004年至2008年期間，當時內閣團隊中最年輕的成員，應是時任青輔會主委、現任行政院副院長鄭麗君。

根據維基百科顯示，鄭麗君1969年出生，鄭文燦則生於1967年。

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