晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

蘇貞昌時期最年輕閣員 不是鄭文燦而是「她」

海基會今日表示，董事長鄭文燦基於避免影響團隊政務推動，已請辭董事長職務。（資料照，記者余瑞仁攝）

〔記者林南谷／台北報導〕桃園市前市長、海基會董事長鄭文燦疑涉土地開發弊案，桃園地院裁定500萬元交保，海基會今（7）日表示，董事長鄭文燦基於避免影響團隊政務推動，已請辭董事長職務。

相關新聞：涉土地開發案貪污 鄭文燦請辭海基會董事長

鄭文燦傳出疑涉土地開發弊案，各大媒體均大篇幅報導其經歷，指稱鄭文燦1998年以桃園縣最高票當選桃園縣議員，開啟政治生涯，卸任後轉任民進黨文宣部副主任、主任，2006年出任行政院新聞局長，「當時是蘇貞昌內閣裡最年輕的閣員，機智敏捷而有『胖周瑜』雅號。」

行政院副院長鄭麗君2日出席中研院院士會議第二天專題討論：走向民主永續之路—國家希望工程的治理願景，並發表專講。（資料照，記者廖振輝攝）

電視名嘴黃揚明中午在臉書發文表示，「鄭文燦2006年進入行政院擔任新聞局長，是當時最年輕的內閣成員」是錯誤訊息，經查，2004年至2008年期間，當時內閣團隊中最年輕的成員，應是時任青輔會主委、現任行政院副院長鄭麗君。

根據維基百科顯示，鄭麗君1969年出生，鄭文燦則生於1967年。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中