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娛樂 最新消息

北影評審內幕》主席陳果讚台灣很幸福 點名《老狐狸》、《周處》兩大佳作

李亞梅（左）、陳果說明北影評審內幕。（記者王文麟攝）

〔記者鍾志均／台北報導〕今年台北電影獎共有271件作品報名，31部電影入圍，評審團主席、香港導演陳果大讚在台灣「很幸福」，商業藝術兼容並蓄，又稱每部電影都拍得很好，特別點名《老狐狸》、《周處除三害》這兩片尤其佳作。

陳果指出《周處》和《老狐狸》，一個比較商業，一個比較藝術，「我的想法不太喜歡堆在一塊去評，不過現在尤其local的電影節都是這樣的」，還舉例香港也是這樣，但話鋒一轉，自虧香港是藝術片會比較吃虧。

陳果說明，香港也是投票性質選出好電影，不過是每家電影公司都可以為自己拉票，而非小評審團，「其實市場也是蠻重要的，像我就覺得在台灣拍片很幸福」。

提到評審團會議，陳果說，基本上沒有爭論的太離譜的，每人都有權利對影片發表意見，透過專業討論，投票決定一切，大讚民主社會就是這樣。

陳果提及《老狐狸》的白潤音演得很好，到第三輪投票才出去（出局），只是覺得稍微覺得劇情片太長，像是10部電視劇剪成電影一樣，笑說拿到百萬首獎的《由島至島》也很長。

北影總監李亞梅透露，今年評審花了花8小時半討論出得獎名單，共識度最高是「最佳造型設計獎」，評審13票全數投給《老狐狸》，討論最久的項目則是紀錄片，共花了43分鐘。

另外，李亞梅點出短片《回收場的夏天》有8票，最大的優點是「拍的完整卻不匠氣」，陳果補充說，很多導演在第一部喜歡拍的大器磅礴，但《回收場的夏天》把生活狀態寫得很好，特別女孩子的戲，加上整體生活，有很好看的質感。

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