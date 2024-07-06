晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

Perfume撂台語「水辣」！5000名台灣香民嗨翻了：講日文也能通

Perfume的Nocchi（左起）、A-Chan、Kashiyuka舞蹈相當同步。（華貴娛樂＆雅慕斯娛樂提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本人氣女子團體「Perfume」今（6日）晚間首登台北流行音樂中心開唱，A-Chan、Kashiyuka、Nocchi等3位成員的興奮之情溢於言表，開心用台語齊聲大喊：「打給賀！溫洗Perfume！」

即將迎接出道20周年，這次也是Perfume暌違5年再度舉辦亞洲巡迴演唱會，3人對於久違的台北可說是迫不及待，提前好幾天就低調抵達，把握時間去了很多地方、吃了很多美食，甚至還到迪化街買了很多東西，好好的享受久違的台北生活。

Perfume在北流開唱，吸引上千人共襄盛舉。（華貴娛樂＆雅慕斯娛樂提供）

除了用台語自我介紹並稱讚現場「水辣！」，甚至還突然冒出「咁安捏？」另外中文當然也沒有少，向現場大喊「想見我們嗎？」、「大家開心嗎？」、 「可愛嗎？」，同時喊話 「一起嗨下去吧！」，當3人在台上英文卡關時，台下香民（粉絲名）回應「用日文沒問題喔！」3人也瞬間笑了出來。

Perfume最有名的除了舞蹈之外，聲光效果也是演唱會的看點。（華貴娛樂＆雅慕斯娛樂提供）

成為首組站上台北流行音樂中心的日本女子團體，Perfume這次巡迴取名為「Perfume ＂COD3 OF P3RFUM3 ZOZ5＂ Asia Tour 2024」，將她們近20年來的演唱會精華一網打盡。

演唱會以《FLASH》揭開序幕，她們的經典神曲《Polyrhythm》前奏才剛下讓現場香民完全陷入瘋狂，整場共演唱包含新曲《The Light》在內共17首作品，令人雀躍的動感電音節奏搭配炫目視覺與燈光等雷射，讓全場5千名香民跟著又跳又唱，最後在《MY COLOR》的輕快旋律下完美結束台北場。

Perfume的亞洲巡迴演唱會下一站為曼谷，離台時間不公開。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中