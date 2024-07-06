Perfume撂台語「水辣」！5000名台灣香民嗨翻了：講日文也能通

Perfume的Nocchi（左起）、A-Chan、Kashiyuka舞蹈相當同步。（華貴娛樂＆雅慕斯娛樂提供）



〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本人氣女子團體「Perfume」今（6日）晚間首登台北流行音樂中心開唱，A-Chan、Kashiyuka、Nocchi等3位成員的興奮之情溢於言表，開心用台語齊聲大喊：「打給賀！溫洗Perfume！」

即將迎接出道20周年，這次也是Perfume暌違5年再度舉辦亞洲巡迴演唱會，3人對於久違的台北可說是迫不及待，提前好幾天就低調抵達，把握時間去了很多地方、吃了很多美食，甚至還到迪化街買了很多東西，好好的享受久違的台北生活。

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Perfume在北流開唱，吸引上千人共襄盛舉。（華貴娛樂＆雅慕斯娛樂提供）

除了用台語自我介紹並稱讚現場「水辣！」，甚至還突然冒出「咁安捏？」另外中文當然也沒有少，向現場大喊「想見我們嗎？」、「大家開心嗎？」、 「可愛嗎？」，同時喊話 「一起嗨下去吧！」，當3人在台上英文卡關時，台下香民（粉絲名）回應「用日文沒問題喔！」3人也瞬間笑了出來。

Perfume最有名的除了舞蹈之外，聲光效果也是演唱會的看點。（華貴娛樂＆雅慕斯娛樂提供）

成為首組站上台北流行音樂中心的日本女子團體，Perfume這次巡迴取名為「Perfume ＂COD3 OF P3RFUM3 ZOZ5＂ Asia Tour 2024」，將她們近20年來的演唱會精華一網打盡。

演唱會以《FLASH》揭開序幕，她們的經典神曲《Polyrhythm》前奏才剛下讓現場香民完全陷入瘋狂，整場共演唱包含新曲《The Light》在內共17首作品，令人雀躍的動感電音節奏搭配炫目視覺與燈光等雷射，讓全場5千名香民跟著又跳又唱，最後在《MY COLOR》的輕快旋律下完美結束台北場。

Perfume的亞洲巡迴演唱會下一站為曼谷，離台時間不公開。

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