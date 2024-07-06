梁文音不忍了！女女激吻對象曝光 温嵐放大絕投保2千萬

梁文音率領舞者唱跳嗨歌。（記者陽昕翰攝）

〔記者陽昕翰／高雄報導〕温嵐今天登上「7-ELEVEN 高雄啤酒音樂節」嗨唱，誠意十足準備了競技啦啦隊的舞台表演，更力邀好姊妹梁文音一起唱跳《熱浪》，結尾雙姝直接在台上女女熱吻嗨翻全場。

温嵐在舞台上激吻梁文音。（記者陽昕翰攝）

梁文音以短髮的新造型現身，率領舞者嗨跳快歌《PHYSICAL》、《再一組就好》，健身有成的她霸氣露出腹肌，在台上說：「彩排就跳了好幾次有氧，喜歡嗎大家？我今天是回到家表演，我是高雄的女兒，為了高雄啤酒音樂節大跳一波。」

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隨後輪到温嵐唱跳《女力》，直接豁出去挑戰與競技啦啦隊合作，突破自我「飛高高」在舞台上演出，為了這段表演，經紀人牟鐘恩為她保了台幣兩千萬的保險。

温嵐獻唱抒情歌《傻瓜》。（記者陽昕翰攝）

演出後温嵐笑喊，「我覺得我需要喝一杯，一起乾杯壓壓驚，一開始我以為很簡單，被抬上去的時候腿在發抖。」隨後演唱《夏天的風》、《傻瓜》，又與梁文音驚喜合體唱跳，直接拿起水槍「掃射」台下的粉絲。

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