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娛樂 電影

北影星光》《少男少女》準新人尹茜蕾自爆「很亂」！ 緊張到語無倫次

尹茜蕾。（記者王文麟攝）

〔記者鍾志均／台北報導〕電影《少男少女》入圍今年台北電影獎三大獎項的肯定，其中小女孩尹茜蕾演出「世界邊緣少女」入圍最佳新演員，被問跟角色相似度？她突然語出驚人說，「很像又很不像，像的地方很亂」，讓大家一頭霧水。

主持人好奇是哪種「亂」？尹茜蕾進一步解釋，「不管生活上，或是弄東西，衣服上都蠻亂的，我也是蠻亂的，但沒有到她那麼亂」，又讓大家滿頭問號。

接著問尹茜蕾是否緊張？她坦言「很緊張，所以我才會講出這種話」，成功逗樂眾人。

電影《少男少女》入圍今年台北電影獎三獎肯定。（記者王文麟攝）

以該片入圍最佳男配角的李銘忠，在片中演壞男人，他直言和角色性格沒相同之處，不過成長背景是相同的，在小地方相似，表示說話都有很衝的那種感覺，剛好遇到有這種背景的角色，很感謝有這機會演出電影。

李銘忠。（記者王文麟攝）

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